Efteling

Unieke blik op Efteling-bewoonster: zo zag je de stiefmoeder van Assepoester nog nooit

Bijzondere foto's brengen een Efteling-bewoonster in beeld die normaal gesproken verborgen blijft voor publiek. Bij het sprookje van Assepoester in het Sprookjesbos tuurt de stiefmoeder uit het verhaal door een raam naar beneden. Doordat het glas enorm spiegelt, is ze echter slecht te zien.

Momenteel vinden onderhoudswerkzaamheden plaats bij het landhuis aan het Herautenplein. Daarbij werd het raam bij de pop tijdelijk geopend. Het gaf Efteling-fan Cindy Vervuren de gelegenheid om het personage te spotten zónder glas. Dat leverde een unieke aanblik op.

De stiefmoeder bewoont het landhuis al sinds de opening in 2009. Ze komt tevoorschijn achter een gordijn. Vervolgens houdt ze spiedend haar tuin in de gaten: haar hoofd beweegt heen en weer. Efteling-fans reageren verrast op de foto's, omdat de animatronic zeer gedetailleerd is uitgevoerd voor een figuur dat doorgaans nauwelijks zichtbaar is.



Fraai aangekleed

"Dit wist ik niet eens", reageert ene Jermo op X. "Nooit eerder gezien", aldus Carl. "Zo mag dat van mij wel blijven, kun je haar tenminste zien", zegt een ander. Dennis noemt de stiefmoeder "heel fraai aangekleed". "Wat een details joh, erg stoer!"



Roja: "Jammer dat deze animatronic normaal zo slecht te zien is!" Friso Geerlings heeft een oplossing bedacht. "Ze zouden er van dat ontspiegelde museumglas in moeten zetten. En een sterker lampje erop binnen, dat zou flink schelen!"