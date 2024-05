Cinecittà World

Brand uitgebroken in Italiaans pretpark

In het Italiaanse pretpark Cinecittà World, gelegen in de buurt van Rome, is een brand uitgebroken. Dat gebeurde na sluitingstijd, rond 21.30 uur. Het vuur ontstond eerder deze maand in een souvenirwinkel in de hoofdstraat van het attractiepark, vermoedelijk door kortsluiting.

Het bewuste bouwwerk wordt gekenmerkt door een bord met de tekst "Candies Food and Drugs". Door tijdig ingrijpen kon de toegesnelde brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg op de omliggende panden.

Het incident vond plaats op zaterdagavond 4 mei. Een dag later kon het park gewoon open voor publiek, met uitzondering van de getroffen locatie. Cinecittà World staat in het teken van de Italiaanse filmwereld: Cinecittà is een grote filmstudio in Rome.