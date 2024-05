TusenFryd

Noors pretpark deelt condooms uit aan bezoekers

Bezoekers van een attractiepark in Noorwegen hebben gratis condooms kunnen scoren. In pretpark TusenFryd werden deze maand voorbehoedsmiddelen uitgedeeld op een speciale dag voor studenten. Daarvoor werkte men samen met drogisterij Farmasiet.

In TusenFryd vond op 8 mei de jaarlijkse Russens Dag plaats. Een afgestudeerde wordt in Noorwegen een Russ genoemd. Tijdens het evenement, dat van 17.00 tot 23.00 uur duurt, zijn alleen studenten welkom. Bijna alle attracties gaan open. Bovendien wordt er alcohol geschonken en is roken toegestaan.

Volgens de initiatiefnemers was de actie hard nodig, omdat uit een enquête blijkt dat veel Noorse studenten nooit een condoom bij zich hebben. 19 procent gaf aan anticonceptie te vergeten als er alcohol in het spel is. Farmasiet wijst ook op een toename van het aantal personen met een geslachtsziekte in Noorwegen.