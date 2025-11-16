Kermis

Kermisexploitant staakt hoger beroep na ernstig ongeluk Deca Dance

De eigenaar van kermisattractie Deca Dance heeft zijn hoger beroep tegen een eerdere veroordeling ingetrokken. Daarmee komt er ruim zes jaar na een zwaar ongeluk op de kermis in Wijchen een einde aan de strafzaak. Dat blijkt uit een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch, dat deze maand is gepubliceerd.

Het ongeval gebeurde in september 2019, toen tijdens een rit een gondel van de Deca Dance afbrak en door de vloer zakte. In het bakje zaten een vader en zijn toen 8-jarige zoon. De man verloor zijn rechterbeen, het kind brak zijn arm bij het incident. Onderzoek wees later uit dat er een scheur zat in de draagarm van de attractie, ontstaan door metaalmoeheid.

Die scheur was eerder gelast door iemand zonder de vereiste certificering, zonder dat dit werd vastgelegd of gemeld bij de keuringsinstantie. De rechtbank Oost-Brabant veroordeelde de exploitant in 2022 tot een taakstraf van zestig uur en een boete van 15.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.



Regeling getroffen

De ondernemer stelde zelf hoger beroep in, omdat hij vond dat hij volgens de regels had gehandeld. Uit nieuwe stukken blijkt dat hij dit beroep nu laat varen. De reden is dat hij geen belang meer ziet in een inhoudelijke behandeling, mede omdat hij met de verzekeraars van de slachtoffers een regeling heeft getroffen.



Zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie verzocht het hof daarom het beroep niet-ontvankelijk te verklaren. Het hof heeft dat verzoek op vrijdag 7 november gehonoreerd: de zaak wordt niet opnieuw inhoudelijk behandeld. Voor de slachtoffers verandert de beslissing weinig. Hun letselschade wordt verder via de verzekeringsroute afgehandeld.



Aanpassingen

De exploitant accepteert de eerdere uitspraak en de daaraan gekoppelde straf. Daarmee lijkt het juridisch traject rondom het kermisongeluk afgerond. De Deca Dance keerde in 2020 terug op de kermis, nadat er aanpassingen waren verricht om ongelukken te voorkomen. Het gaat om een attractie van de Nederlandse fabrikant Nauta Bussink, gebouwd in 1993.