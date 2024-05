Efteling

Cast van nieuw Efteling-toneelstuk gepresenteerd in het attractiepark

In de Nederlandse theaters is vanaf december een nieuw komisch toneelstuk te zien over de Efteling: Een Nacht in de Efteling. Maandagavond vond de presentatie van de cast plaats ín het attractiepark, na sluitingstijd. Regisseur en schrijver Jon van Eerd gaf daarbij tekst en uitleg.

Journalisten en fans liepen vanuit Raveleijn via Villa Volta naar het Sprookjesbos. Gaandeweg doemden steeds meer castleden op. Zo kwamen achtereenvolgens Lars Vaessen, Cathalijne de Sonnaville, Zjon Smaal, Suzanna Pleiter en Bente Bo Stoelwinder tevoorschijn. Bij Symbolica werd de groep opgewacht door acteur Patrick Martens.

Daar volgden ook interviews en een groepsfoto, waarbij Martens in de waterbak van de Symbolica-fontein belandde. Van Eerd belooft een "explosieve, unieke en onvergetelijke voorstelling" in de stijl van zijn Harrie Vermeulen-komedies. Het verhaal, over twee zusjes die 's nachts in de Efteling verblijven, kwam eerder al naar buiten. Fantasie en werkelijkheid lopen daarin door elkaar.



Boven 1.20 meter

Het initiatief van het komische toneelstuk komt van de Efteling. Het pretpark benaderde vervolgens Pretpakhuis, het theaterbedrijf van Van Eerd, voor een samenwerking. De familieshow is bedoeld voor "iedereen boven 1.20 meter", aldus de makers. De acteurs gaan de komende maanden repeteren.



Een Nacht in de Efteling zal niet in de Efteling zelf vertoond worden, maar in grote en kleine theaters in Nederland. De speellijst loopt momenteel van 7 december 2024 tot en met 4 mei 2025, waarbij de eerste voorstelling plaatsvindt in IJsselstein.



Amsterdam

Daarna gaat de productie naar Etten-Leur, Deurne, Beverwijk, Noordwijk, Baarn, Zevenaar, Kampen, Tilburg, Roosendaal, Helmond, Harderwijk en Venray. In januari komen Rotterdam, Zwolle, Uden, Veghel, Zaandam, Amsterdam, Nieuwegein, Weert, Utrecht, Veldhoven, Amersfoort en Zutphen aan de beurt.



In februari kunnen bewoners van Stadskanaal, Dronten, Doetinchem, Wageningen, Eindhoven, Valkenswaard, Tiel, Leeuwarden, Steenwijk, Veenendaal, Spijkenisse, Schiedam en Dordrecht de klucht zien, gevolgd door Franeker, Rijswijk, Delfzijl, Zeist, Drachten, IJmuiden, Zoetermeer, Almere, Deventer, Bergen op Zoom, Goes, Naaldwijk en Hoogeveen in maart.



Breda

Tot slot strijkt Een Nacht in de Efteling neer in Waalwijk, Oosterhout, Maastricht, Roermond, Lelystad, Terneuzen, Amstelveen, Hoorn, Kerkrade, Lochem, Capelle aan de IJssel, Den Bosch, Emmen, Veendam, Breda, Papendrecht, Heerhugowaard en Arnhem.