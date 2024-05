Plopsa Coo Ardennes

Drie nieuwe attracties in Belgisch pretpark Plopsa Coo, waaronder eerste wild swing van Benelux

De eerste wild swing van de Benelux komt te staan in het Belgische pretpark Plopsa Coo Ardennes. Het Waalse attractiepark investeert 4 miljoen euro in een nieuw gebied rond Studio 100-figuur Maya de Bij. Daarbij horen drie nieuwe attracties en één bestaande attractie.

De Plopsa Group bestelde een wild swing bij de Duitse firma ART Engineering: een 12 meter hoge schommelende bank die niet over de kop gaat. Het concept is een familievriendelijke variant van de klassieke top spin. De afgelopen tijd openden al wild swings in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk.

Nu is ook België aan de beurt. Verder krijgt Plopsa Coo een vrijevaltoren en een draaiend schommelschip in de vorm van een boom. Die toevoegingen zijn afkomstig van fabrikant Zierer uit Duitsland. Daarnaast zal de bestaande carrousel Le Vol des Papillons - De Vlindervlucht - verplaatst en vernieuwd worden.



Doolhof

Op die manier past de attractie uit 2020 bij het Maya-gebied van 5000 vierkante meter. De nieuwe zone komt achteraan het park te liggen. Op die plek is nu nog het Zomerstrand te vinden. Eerder stond er een doolhof. Plopsa realiseert ook een nieuw horecapunt. In 2025 vindt de opening plaats.