Europa-Park Erlebnis-Resort

Foto's: Europa-Park heropent Oostenrijks gedeelte, minder dan een jaar na grote brand

Europa-Park heeft een Oostenrijks themadeel in minder dan een jaar tijd opnieuw opgebouwd na een grote brand. In juni vorig jaar brandde de Zauberwelt der Diamanten af. Daardoor moesten ook twee attracties dicht: waterbaan Tiroler Wildwasserbahn en powered coaster Alpenexpress Enzian. Deze week vond de opening van de vervanger plaats: de Zauberschlucht der Diamanten.

Het gebied van ruim 2000 vierkante meter was sinds vorige maand al toegankelijk voor publiek, als onderdeel van een testfase. Nu is de diamantkloof officieel geopend. In plaats van een donkere hal met trollen treffen bezoekers nu een Oostenrijks berglandschap aan, waar de twee attracties doorheen lopen. Bovendien is het mogelijk om het terrein te voet te doorkruisen.

Er zijn niet alleen wandelpaden aangelegd: Europa-Park realiseerde ook een 200 meter lang avonturenparcours, omringd door 6000 vierkante meter aan rotsen. De nieuwe Yomi Adventure Trail bestaat uit hangbruggen, klimelementen en glijbanen op grote hoogte, met uitzicht op de omliggende attracties.



Nieuwe herinneringen

Het was een bewuste keuze om het gebied niet één op één te herbouwen, vertelt parkeigenaar Roland Mack. Hij geeft aan dat de attracties al tientallen jaren geliefd zijn bij meerdere generaties. "Tegelijkertijd kijken we nu naar de toekomst en creëren we nieuwe herinneringen voor het hele gezin."



Projectleidster Ann-Kathrin Mack vult aan: "Ik ben ongelooflijk trots op hoe we het project in recordtijd, maar tegelijkertijd met veel aandacht voor detail samen met alle vakmensen en bedrijven hebben gerealiseerd." Overigens wordt in een persbericht over de heropening de hele aanleiding voor het bouwproject niet genoemd: het woord 'brand' ontbreekt.



VR-headset

Een Spaanse souvenirwinkel naast de Zauberwelt is verhuisd. Op die locatie zijn nu terrasjes te vinden. Bij de Alpenexpress keerde de betaalde virtualreality-ervaring Coastiality terug, inclusief de nieuwe productie Fina & die Yomis. Een ritje met een VR-headset kost 3 euro per persoon.