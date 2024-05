Efteling

Vrouw bestempelt Efteling-souvenir als racistisch: 'Kijk hoe vreselijk'

Een Nederlandse vrouw die racistische poppen verzamelt, heeft een opvallend souvenir uit de Efteling op de kop getikt. TikTok-gebruiker Ruiju ontving een figuur gebaseerd op een personage uit de Efteling-attractie Carnaval Festival. De pop, doorspekt met Aziatische stereotypen, werd jaren geleden als speelgoed verkocht in het attractiepark.

"Eén van mijn hobby's is het verzamelen van racistische karikaturen", legt de vrouw uit in een video op TikTok, waarin ze de controversiële pop laat zien. "Oh my god, kijk hoe erg en vreselijk deze pop is." Het mannetje moet een Chinees voorstellen. "Kijk die letters, die outfit, die oren, de ogen en de tand."

In de Efteling werden in het verleden verschillende Carnaval Festival-speelgoedpoppen verkocht, waaronder deze. De tiktokker legt uit dat haar verzameling als doel heeft "om te laten zien dat racisme bestaat". Ze geeft aan dat de pop in kwestie niet meer te koop is in de Efteling, maar nog wel getoond wordt.



Hazentanden

Dat klopt deels: in de Japanse en Chinese scènes van Carnaval Festival staan verschillende figuren die lijken op de speelgoedpop. Wel heeft de Efteling in 2019 enkele aanpassingen doorgevoerd. Toen werd iets meer variatie aangebracht in de gezichten van de personages, door de ogen anders vorm te geven en hazentanden op veel plekken te verwijderen.