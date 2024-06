Majaland Gdansk

Attracties rond Nickelodeon, Smurfen en Maya de Bij in nieuw Pools pretpark

Bezoekers van een gloednieuw pretpark in Polen komen attracties tegen gebaseerd op De Smurfen, Maya de Bij en verschillende Nickelodeon-series. In het noorden van Polen opende dit weekend Majaland Gdansk, de derde Majaland-locatie van het land. Het gaat om een project van de Nederlandse firma Momentum Leisure, deels in samenwerking met de Plopsa Group.

Waar de eerste twee Majaland-parken in Kownaty en Warschau alleen draaien om Studio 100-merken als Maya de Bij, Wickie de Viking en Heidi, werd voor de vestiging in Gdansk ook een beroep gedaan op twee externe partijen. Eind 2022 kwamen al ontwerpen naar buiten van een overdekt Smurfen-themagebied met onder andere een achtbaan.

Nu blijkt dat men ook in zee is gegaan met Nickelodeon voor het gebruiken van de merken SpongeBob SquarePants, PAW Patrol en Teenage Mutant Ninja Turtles. Het buitengebied van Majaland Gdansk is omgedoopt tot een NickelodeonLand, met een wild swing en grote waterspeeltuin in SpongeBob-stijl, een verkeerspark en brandweermolen rond PAW Patrol en een Turtles-vliegtuigmolen.



Nederlander

Momentum Leisure wordt tegenwoordig geleid door Nederlander Wouter Dekkers, die de afgelopen decennia ervaring opdeed bij onder andere Slagharen, Movie Park en Tropical Islands. Eigenlijk vindt de officiële opening van het nieuwe attractiepark pas eind juni plaats. "Dan wordt ook officieel het lint doorgeknipt", legt Dekkers uit.



"Maar de voortgang van de bouw ging zo soepel dat we besloten hebben om alvast mensen toe te laten onder het mom van een preview. De attracties zijn uiteraard al gekeurd door de TÜV." Alleen de waterspeelplaats is nog dicht. De decors van Nickelodeon zullen de komende weken arriveren. Omdat nog sprake is van een testfase, krijgen bezoekers momenteel 30 procent korting op een entreebewijs.



Trainingen

Dekkers is naar eigen zeggen trots dat de bouw zo goed verliep. "Ik heb nog nooit een opening van een volledig nieuw park meegemaakt waarbij alles zo op rolletjes loopt. We hebben ook veel mensen uit onze andere Majaland-parken ingezet voor bijvoorbeeld trainingen. Dat is de kracht van onze formule. Het team verdient een dikke chapeau."