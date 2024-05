Plopsa Resort Belgian Coast

Grote nieuwe parade in Plopsaland De Panne krijgt acht wagens

De nieuwe parade die Plopsaland De Panne volgend jaar gaat presenteren, zal bestaan uit acht verschillende praalwagens. Dat heeft Plopsa vandaag bekendgemaakt, nadat het nieuws over de parade gisteren al naar buiten kwam via de Looopings Podcast. De nieuwe stoet wordt Celebrations Parade genoemd.

Met de feestelijke toevoeging wil men in 2025 het 25-jarig bestaan van Plopsaland vieren. De parade zal volgend jaar voor het eerst te zien zijn tijdens de seizoensstart, eind maart. Volgens de Vlaamse pretparkgroep zorgt de investering voor "een unieke mix van magie, animatie en spektakel".

De kleurrijke wagens komen in het teken te staan van Studio 100-figuren. Er worden nog geen ontwerpen naar buiten gebracht. Wel publiceerde Plopsa-illustrator Kurt Heerman onlangs een tekening met een voorstel voor een Maya de Bij-wagen.



Fietswagens

Sinds dit jaar heeft Plopsaland een kleinschalige parade met fietswagens, als onderdeel van het Studio 100 Festival. In de Looopings Podcast geeft directeur Carl Lenaerts aan dat bezoekers in 2025 een stoet van Disney-achtige proporties kunnen verwachten.