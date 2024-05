Efteling

Zangeres vertelt over Piraña-muziek in de Efteling: 'Ik heb ook de tekst gemaakt'

Hoe is de muziek van de Piraña in de Efteling tot stand gekomen? Bij de wildwaterbaan klinkt sinds 2009 een zomerse compositie van René Merkelbach. Het nummer bevat ook tekst, ingezongen door de Nederlands-Spaanse zangeres Alma Nieto. In een aflevering van de podcast Kleine Boodschap blikt ze terug op haar Efteling-werk.

Merkelbach had een Zuid-Amerikaans melodietje gemaakt, zo herinnert Nieto zich, met percussie van drummer Dave van Beek. "Toen zei René: daar moet iets Spaans over. Ik heb ook de tekst gemaakt." De zangeres én tekstschrijfster liet zich inspireren door het nummer Maria van Ricky Martin.

Daarin klinkt bijvoorbeeld "un, dos, tres, un pasito pa'lante María", wat zoiets betekent als "één, twee, drie, doe een stapje naar voren Maria". Nieto zocht voor de Piraña een vergelijkbaar eenvoudig tekstje. Zo kwam ze op een refrein dat begint met "bailamos todos aquí, cantamos siempre en el corazón".



Hart en ziel

Ze vertaalt het als "we blijven hier dansen, we zingen vanuit ons hart". Daarna volgt "de zon schijnt voor jou, kijk er maar naar". "Daar heb ik héél erg lang over nagedacht", lacht Nieto sarcastisch. Ze geeft wel aan dat ze met hart en ziel aan het project gewerkt heeft.



In de podcast gaat het ook over andere Efteling-klussen die Nieto voor haar rekening nam. Zo speelde ze in de jaren negentig in een wachtrijshow bij Droomvlucht. Verder zong ze het themalied van de Efteling-serie Sprookjes van Klaas Vaak en was ze te horen in jingles van Efteling Radio. Bovendien trad Nieto meermaals op in het park, onder andere op zomeravonden en tijdens oud en nieuw.