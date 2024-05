Bobbejaanland

Bobbejaanland houdt achtbaan Fury voorlopig dicht vanwege technisch defect

Door een technisch defect gaat de populaire rollercoaster Fury in Bobbejaanland voorlopig niet open. Dat bevestigt een voorlichtster aan Looopings. Er is een onderdeel defect, waardoor treinen niet gelanceerd kunnen worden.

Het kan nog even duren voordat het probleem opgelost is. "Het onderdeel om dit te repareren is dermate specifiek dat we het niet op voorraad hebben", legt de woordvoerster uit. "De exacte levertijd is nog niet bekend."

De attractiepagina op de Bobbejaanland-website toont simpelweg de boodschap "Deze attractie is momenteel gesloten". Er blijven zeven werkende achtbanen over: Bob Express, The Dreamcatcher, Naga Bay, Oki Doki, Revolution, Speedy Bob en Typhoon.



Aztek Express

Twee andere attracties in het park zijn ook langdurig buiten gebruik. 3D-simulator The Forbidden Caves gaat niet open in 2024 vanwege aanhoudende technische complicaties. Bij molen Aztek Express vindt nog enkele weken groot onderhoud plaats. Daarnaast is De Koggemolen dit seizoen definitief verwijderd.