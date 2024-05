Disneyland Paris

Nederlandse Disney-ontwerper krijgt nieuwe functie bij Disneyland Paris

De Nederlandse Disney-ontwerper Michel den Dulk krijgt een belangrijke functie bij Disneyland Paris. Tot nu toe was Den Dulk uitvoerend creatief leider bij Walt Disney Imagineering in de Amerikaanse staat Californië. In die hoedanigheid werkte hij onder meer aan Frozen-projecten in verschillende Disney-resorts.

Zo was Den Dulk verantwoordelijk voor de attractie Frozen Ever After in het Amerikaanse Disney-park Epcot en themagebied World of Frozen in Hong Kong Disneyland. Verder hield hij zich bezig met de uitbreidingsplannen van het Walt Disney Studios Park in Parijs, waar momenteel ook een Frozen-wereld verrijst.

De focus van de Nederlander komt nu volledig te liggen bij Disneyland Paris, als adjunct-directeur op het gebied van ontwerp. "Ik ben blij om te kunnen delen dat ik een nieuwe rol krijg als vice president - portfolio creative director voor Disneyland Paris Resort bij Walt Disney Imagineering!", schrijft hij op LinkedIn.



Euro Disney

Overigens is de term Disneyland Paris Resort niet de officiële naam van de bestemming. Dat is eenvoudigweg Disneyland Paris. In het verleden werden de namen Euro Disney Resort, Euro Disneyland Paris en Disneyland Resort Paris gebruikt.



Disneyland Paris werkt momenteel aan een transformatie van het Walt Disney Studios Park, dat over een tijdje Disney Adventure World gaat heten. Naast het Frozen-gedeelte wordt gezorgd voor een vernieuwd entreegebied, een promenade met een Tangled-attractie en een restaurant, plus een groot meer waar shows op gegeven kunnen worden.



Buzz Lightyear

Eigenlijk had later ook een Star Wars-uitbreiding moeten openen, maar dat project is vervangen door een Lion King-waterattractie. Het is nog de vraag wat er zal gebeuren met het aangrenzende Disneyland Park. Daar opende de laatste grote nieuwe attractie achttien jaar geleden, namelijk Buzz Lightyear Laser Blast in 2006.



Michel den Dulk werd vorig jaar nog bejubeld door de legendarische Amerikaanse Disney-ontwerper Tony Baxter. Hij bestempelde de Nederlander in een interview als zijn officieuze opvolger. De Disney-veteraan benaderde Den Dulk jaren geleden, toen hij nog werkzaam was voor Europa-Park. Eenmaal in de Verenigde Staten wierp Baxter zich op als mentor. "Een geweldige tijd", aldus de Amerikaan.