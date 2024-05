Walibi Holland

Walibi-mascotte Eddie de Clown aast op Songfestival-pak Joost Klein

Gaan we Eddie de Clown uit Walibi Holland dit jaar zien met het iconische Songfestival-pak van Joost Klein? Door een diskwalificatie mocht Klein zaterdagavond niet meedoen aan de finale van het Eurovisiesongfestival. Zijn bekende blauwe pak met schouderpunten bleef daardoor ongebruikt.

Eddie, ook niet vies van opvallende pakken met schouderpunten, ziet het wel zitten om het kostuum van Klein over te nemen. Normaal gesproken laat de clown alleen in het najaar van zich horen, rond Halloween. Dit keer plaatste hij een Instagram-story op een lenteavond in mei.

"Weet iemand of dit jassie al op Vinted staat?", schreef Eddie bij een foto van Klein op zijn officiële Instagram-account. "Interesse!" Daaronder verscheen het logo van Vinted, met de slogan van de online-kledingmarktplaats. "Draag je het niet, verkoop het dan."