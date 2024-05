Wunderland Kalkar

Halloween in Wunderland Kalkar gaat niet door na breuk met partner

Het halloween-evenement in het Duitse pretpark Wunderland Kalkar gaat dit jaar toch niet door. Bij de eerste editie van Horror Nights Kalkar, in oktober 2023, kondigde de organisatie aan dat het concept in het najaar van 2024 sowieso zou terugkeren. Daar moet men nu op terugkomen na een breuk met een partner.

Wunderland Kalkar is in Nederlandse handen: het park wordt gerund door DeFabrique Holding uit Utrecht. Voor de spookhuizen en scare zones ging men in zee met het BelevingsBuro uit Arnhem, de firma van Ruben Jansen. De samenwerking is echter onverwachts stopgezet.

Daarom staan dit jaar geen Horror Nights op de planning, bevestigt Wunderland-directeur Marten Foppen aan Looopings. Volgens hem zijn de twee bedrijven "in goed overleg uit elkaar gegaan". "Na een eerste jaar pionieren gaan beide partijen hun eigen weg."



Themagebied

Dat geeft het pretpark de gelegenheid om te focussen op de komst van een nieuw themagebied in 2025 én de tweede editie van winterfestival Wunderlight, aldus Foppen. De directeur belooft dat Halloween in 2025 "zeker" terugkeert. Daarvoor wordt de pers bijgepraat in januari 2025, zegt het management.



Afgelopen najaar had een woordvoerster nog een heel andere boodschap. "Het verhaal ligt al klaar, dat gaat volgend jaar uitgebreid worden", vertelde ze in een interview. "We gaan sowieso het verhaal verder uitbreiden. Er liggen plannen klaar." De verhaallijn draaide om wetenschapper Herr Pluton, die vroeger werkte in de oude kerncentrale in het park.



Komende zes jaar

Toen de voorlichtster de vraag kreeg of de Horror Nights in 2024 weer zouden plaatsvinden, luidde het antwoord: "Dat stond eigenlijk al vast voordat we de eerste avond opengingen. Het verhaal voor de komende zes jaar is geschreven. Het gaat volgend jaar sowieso plaatsvinden."