Disneyland Paris

Disneyland Paris stopt met extra vuurwerkshow Magic Over Disney

In Disneyland Paris zal geen extra vuurwerkshow meer te zien zijn tussen het halloween- en kerstseizoen en na de kerstvakantie. De afgelopen jaren konden bezoekers van het Disney-resort begin november en halverwege januari kijken naar Magic Over Disney, een groot vuurwerkspektakel op muziek.

Het ging om een samenwerking tussen Disney en touroperators, om een verblijf in een rustige periode aantrekkelijker te maken. In 2024 en 2025 gaat het zogeheten Disney's Magische Vuurwerk Festival niet door, bevestigt een woordvoerster van reisorganisator Oad aan Looopings.

"Het arrangement heeft een andere naam gekregen, Magisch Winterarrangement, omdat de extra vuurwerkshow niet meer zal plaatsvinden." De voorlichtster benadrukt dat de reguliere avondshow - op dit moment Disney Dreams, vanaf eind mei Disney Illuminations - wel gewoon doorgaat.



Busvervoer

"We bieden nog steeds twee data in november en drie data in januari aan." Het arrangement bleef verder gelijk, met twee overnachtingen in een Disney-hotel en drie dagen entree. "Uiteraard is het ook mogelijk om busvervoer bij te boeken."



Magic Over Disney had de afgelopen jaren verschillende verschijningsvormen. Bij de meest recente editie, in november vorig jaar, kregen toeschouwers bij het kasteel van Doornroosje een kopie van een show uit Californië voorgeschoteld.



Fireworks and Bonfire

Dezelfde productie was een jaar eerder te zien in het Walt Disney Studios Park. In 2021 heette het initiatief nog Mickey's Magical Fireworks, toen zonder videoprojecties. Vóór de coronacrisis werd de term Disney's Magical Fireworks and Bonfire gehanteerd.