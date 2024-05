Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Buitenlandse tiktokker kraakt Diergaarde Blijdorp af: 'Alles was heel vies, dieren leken ongelukkig'

Een tiktokkende expat is niet gecharmeerd van Diergaarde Blijdorp. Ene Simona bracht onlangs een bezoek aan de Rotterdamse dierentuin. Na afloop nam ze een klaagvideo op voor TikTok, waarin ze felle kritiek uit op het park. De beelden zijn tot nu toe zo'n 20.000 keer bekeken.

De klaagster woont al ruim tien jaar in Nederland. In haar filmpjes spreekt ze Engels. "Als het had gekund, had ik waarschijnlijk mijn geld teruggevraagd", aldus de vrouw. Ze noemt Blijdorp "heel erg duur". Het park vraagt online 27,50 euro voor een entreebewijs voor volwassenen en 22,50 euro voor kinderen.

Maar wat Simona het meest tegen de borst stuitte, was 10 euro parkeergeld. "Dat vind ik absurd. Parkeren zou gratis moeten zijn." Eenmaal binnen stapelden de teleurstellingen zich op. "Veel reguliere verblijven waren gesloten. Er stonden hekken in zó veel delen van het park, dat was vervelend."



Helft van het product

De vrouw somt vervolgens op wat er allemaal ontbrak. "Ik snap dat renovaties en werkzaamheden noodzakelijk zijn, maar ik vind niet dat je de volledige prijs kan vragen als je de helft van het product aanbiedt." Wat wel open was, viel ook niet in de smaak.



"Alles was heel erg vies en de dieren leken gewoon verdrietig en ongelukkig." Al met al was de expat "behoorlijk teleurgesteld". "Volgende keer ga ik wel gewoon naar Artis", schrijft ze in de reacties bij de video. Daar kost parkeren 16 euro per dag.