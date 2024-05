Universal Destinations & Experiences

Enquête: 92 procent van buurtbewoners ziet plannen voor Universal Studios in Engeland zitten

De plannen voor een Universal-pretparkresort in de Engelse plaats Bedford lijken goed ontvangen te worden door buurtbewoners. Volgens initiatiefnemer Universal Destinations & Experiences staat maar liefst 92 procent van de omwonenden positief tegenover het project. Dat blijkt uit een recente enquête.

Geïnteresseerden konden de afgelopen weken feedback geven over de plannen. Ook vonden verschillende consultatiebijeenkomsten plaats. Universal ontving naar eigen zeggen ruim zesduizend reacties. 92 procent van de respondenten steunt het idee, 4 procent ziet de komst van Universal niet zitten en 4 procent weet het niet.

Men noemt het resultaat "opmerkelijk". "We zijn ongelooflijk dankbaar voor het zeer warme welkom dat we hebben ontvangen en we zijn opgetogen over het enthousiasme en de overweldigend positieve reacties die tijdens de publieke participatieperiode zijn gegeven", schrijft Universal in een brief aan de gemeenschap.



Banen

Officieel heeft de Amerikaanse entertainmentgigant nog niet besloten of het project wordt doorgezet. Tot nu toe lijkt er in ieder geval geen vuiltje aan de lucht. Universal meldt dat er veel enthousiasme is over het creëren van banen en samenwerkingen met lokale partners. Ook is er "sterkte steun" voor de economische impact van de plannen.



"Denk aan miljardeninvesteringen én het zorgen voor bredere investeringen in de omgeving." Kritische geluiden waren er over de infrastructuur: de wegen en spoorwegen zullen verbeterd moeten worden om de bezoekersstromen aan te kunnen. Universal is het daarmee eens. Verder belooft men dat er aandacht zal zijn voor de visuele impact en geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden.