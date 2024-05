Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Blijdorp reageert op Songfestival-drama Joost Klein: 'Uitgevogeld?!'

De Rotterdamse dierentuin Blijdorp laat van zich horen na de diskwalificatie van Joost Klein op het Eurovisiesongfestival. Eerder vandaag werd bekend dat de Nederlandse inzending vanavond niet mag meedoen in de finale van het evenement vanwege het bedreigen van een medewerker.

Diergaarde Blijdorp publiceerde snel een inhaker, met een foto die men eerder al gefabriceerd had. Daarop is een dierenverblijf te zien met een man in een blauw vogelpak, een verwijzing naar de act van Klein waarin zo'n figuur voorkwam. Er staat een fictief informatiebord naast met de titel Europapagaai.

"Die vogel komt ons bekend voor...", schreef Blijdorp erbij. "Uitgevogeld?!", valt te lezen bij het bericht Facebook, Instagram en X. Op die manier wekt men de suggestie dat de vogel na het nieuws over de diskwalificatie naar het dierenpark is gevlogen.



Afgemaakt

Niet iedereen kan erom lachen. "Ik vind het niet grappig...", zegt iemand op Instagram. "Te vroeg", reageert een X-gebruiker. Andere mensen zien er de humor wel van in. "Allemaal vreemde vogels daar nu in Zweden", is één van de Instagram-commentaren. "Helaas uitgestorven", verzucht een fan. "Afgemaakt door de European Broadcasting Union. Waar was het Wereld Natuur Fonds?"