Foto's: nieuwe attractie Duinrell bijna klaar voor opening

Duinrell legt de laatste hand aan de nieuwe attractie Tobbedanser. Het gaat waarschijnlijk niet lang meer duren voordat bezoekers een ritje kunnen maken in de molen met draaiende tonnen, afkomstig van de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln. De eerste testritten zijn al achter de rug.

De overdekte familieattractie is onderdeel van themagebied Rick's Avonturen Burcht, bij de Katapults, schommelboot Schip Ahoy en trektoren De Eeuwig Brandende Kaars. Het middelpunt van de carrousel wordt gevormd door een stapel tonnen. Bovenop het dak is een enorme gele badeend zichtbaar.

Het idee is dat passagiers een bad nemen in een ton. Geluidseffecten en decoraties in de vorm van zeepbellen moeten dat idee versterken. Het concept werd gebaseerd op de badderende eend Kwakus Kwebbel, die even verderop zijn eigen animatronicshow heeft. Naast de nieuwe attractie verschijnt binnenkort ook een beeld van de eend, zittend op een bankje.



Tea cups

Officieel heet het attractietype blütenwirbel. In de volksmond staat het concept bekend als tea cups. Het project liep meermaals vertraging op. Eigenlijk had de Tobbedanser al in de kerstperiode af moeten zijn. Later werd gemikt op de start van het zomerseizoen in maart of april. Nu hoopt men dat de attractie vóór het hoogseizoen in gebruik genomen kan worden.



Tobbedansen is een Nederlands volksvermaak waarbij deelnemers in een tobbe, of een voorwerp dat erop lijkt, te water gaan en een bel proberen te bereiken. De term verwierf bekendheid door het tv-programma Te Land, Ter Zee En In De Lucht.