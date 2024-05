Efteling

Rob Kemps van Snollebollekes wil stem inspreken voor Efteling-attractie

Rob Kemps, het gezicht van de populaire feestact Snollebollekes, zou dolgraag in de Efteling te horen willen zijn. Het is zijn droom om een stem in te spreken voor een attractie in het Kaatsheuvelse sprookjespark. Dat vertelt hij in een aflevering van Groeten uit het Zuiden, de podcast die hij presenteert met Omroep Brabant-dj Jordy Graat.

Die rol mag "heel klein" zijn, benadrukt Kemps. "Al is het een kaboutertje, al is het een sprinkhaan, al is het een bewegende plant die alleen maar 'o jee' zegt. Dat zou ik fantastisch vinden." Op die manier word je als stemacteur namelijk vereeuwigd, realiseert de bekende Nederlander zich.

"Over honderd jaar galmt jouw stem dan nog steeds hier door dat park." Kemps benadrukt dat zijn wens niet gezien moet worden als een open sollicitatie. Tegelijkertijd geeft hij aan dat de Efteling hem direct mag bellen als er een stem nodig is voor de nieuwe attractie Danse Macabre. "Als er één spook is dat boe moet roepen, nou..."



Sprookjesboom

Een luisteraar wilde weten of de Snollebollekes-artiest graag de stem van de Sprookjesboom zou willen overnemen. Dat ziet Kemps niet zitten: hij wil afblijven van bestaande Efteling-creaties. "Daar moet je nooit aankomen en ook niet veranderen. Dat zou ik nog niet eens durven of willen."



En Kemps' lievelingsattractie Fata Morgana dan, als er binnenkort een upgrade op de planning staat? Ook geen goed idee, zegt de podcastmaker. "Daar moet je niet aankomen. Maar als er iets nieuws is, maakt niet uit bij welke attractie, maakt niet uit hoe klein het rolletje is, dan zou ik dat natuurlijk te gek vinden."



Jeroen Verheij

Kemps en Graat namen hun podcast onlangs op in het Sprookjesbos, bij het sprookje van De Zes Dienaren. Eerder die dag kregen ze al de kans om achter de schermen te kijken bij Fata Morgana en om mensen van de ontwerpafdeling te ontmoeten. Zo leerden ze onder meer Karel Willemen, Robert-Jaap Jansen en Jeroen Verheij kennen, drie ontwerpers die hun stemmen ook al leenden aan meerdere Efteling-personages.