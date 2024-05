Disneyland Paris

Disney-fan in shock omdat medewerker Disneyland Paris hotelkamer binnenkomt: 'Huilen en paniekaanval'

Een hotelgast van Disneyland Paris beschrijft hoe haar vakantie verpest is omdat een medewerker haar hotelkamer binnenkwam. De Disney-liefhebber sliep in het pas gerenoveerde Disneyland Hotel. Daar probeerde een personeelslid de kamer binnen te komen zonder te kloppen.

De vrouw reageerde verbijsterd en geëmotioneerd, zo is te zien in een filmpje op haar TikTok-account Mycastletale. "Ik had de badkamerdeur open, klaar om een bad te nemen, ik had mijn trui uitgetrokken en ik wilde net mijn jurk uittrekken toen de deur openging", schrijft ze. Ze deelt ook beelden van het gesprek met de werknemer aan de deur.

De Disney-fan stapte zeer ontdaan naar de receptie. "Ik kreeg te horen dat ik moest wachten in de lobby, terwijl ik moest huilen en een uur lang een paniekaanval had." De huilbui werd ook gefilmd. Ondertussen legt de Disney-fan uit dat ze autisme en andere stoornissen heeft, waar ze veel therapie voor volgt. "Dus dit was voor mij extreem triggerend en moeilijk om mee om te gaan."



Niet acceptabel

Een gesprek met de assistent-manager van het hotel is eveneens opgenomen. Uiteindelijk kreeg de vrouw een andere kamer toegewezen, waar ze bij hoge uitzondering pas om 15.00 uur uit hoefde te checken. Rond 14.30 uur kwam er echter weer een medewerker binnen. "Dit is gewoon niet acceptabel. Je zou je altijd veilig moeten voelen in je eigen kamer."



De teleurgestelde hotelgast diende na afloop meerdere klachten in per e-mail, maar ze wordt naar eigen zeggen niet serieus genomen door Disney. "Sinds 18 maart zijn ze de situatie aan het onderzoeken, zeggen ze." Daarom nagelt ze het hotel nu aan de schandpaal op TikTok. "Het kan niet zo zijn dat dit regelmatig gebeurt in een familiehotel. Een verblijf in dit hotel kost zo veel geld en het was de meest vreselijke hotelervaring die ik ooit had."