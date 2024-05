Disneyland Paris

Disney deelt beelden van repetities nieuwe Alice in Wonderland-show

Disneyland Paris presenteert eind deze maand een nieuwe Alice in Wonderland-show. Via Instagram deelt Disney beelden van de repetities voor Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland. Daarvoor werd de showarena nagebouwd in een speciale repetitieruimte, compleet met hellingen, trampolines en verhoogde podia.

De nieuwe openluchtvoorstelling in het Theater of the Stars combineert dansers, acrobaten en BMX-rijders. Disney beschrijft de productie als "een energiek pop- en rockgevecht tussen Alice en de Hartenkoningin". In het filmpje klinkt ook het themanummer Welcome to Wonderland.

Theater of the Stars is de nieuwe naam van de stuntarena in het Walt Disney Studios Park, gelegen achter Marvel-gebied Avengers Campus. De publiekspremière vindt plaats op zaterdag 25 mei, maar een week eerder krijgen fans, journalisten en abonnementhouders al een voorproefje.