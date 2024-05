Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris sloopt delen van restaurant- en winkelgebied Disney Village

In Disney Village, het restaurant- en winkelgebied van Disneyland Paris, vinden opvallende sloopwerkzaamheden plaats. Een rij met winkels wordt dit jaar vernieuwd. Daarvoor moet een enorme overkapping uit de jaren negentig verwijderd worden.

Het afdak bestond uit grijze en bronskleurige panelen met torens en gekleurde bollen. De afgelopen weken is al een aanzienlijk deel weggehaald, namelijk het gedeelte tussen New York Style Sandwiches en de voormalige Disney Gallery.

Disneyland zorgt niet alleen voor moderne façades, maar ook voor nieuwe winkelconcepten met een ander interieur. Zo voegt men The Disney Gallery en Disney Fashion samen tot één grote kledingwinkel. Disney Fashion Junior wordt een shop met huishoudelijke artikelen en Disney-decoraties.



Lego

Vanwege het bouwproject is momenteel ook de grote Lego-winkel in Disney Village dicht. Tijdens de verbouwing wordt gezorgd voor een alternatief in de voormalige arcadehal tussen de Disney Store en de Sports Bar. De locatie moet eind deze maand opengaan. Op de gevel staan nu Disney-figuren als Lego-poppetjes, met de naam Le Club House.