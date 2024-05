Linnanmäki

42 meter hoge thrillride geopend in Fins attractiepark

Het Finse pretpark Linnanmäki heeft een nieuwe aanwinst van 42 meter hoog. In het attractiepark is dit voorjaar de attractie Swingi geopend, een frisbee van de firma Intamin. Een ronde gondel met veertig zitplaatsen wordt met 98 kilometer per uur heen en weer geslingerd.

"De koude lente in Finland zorgde voor enkele uitdagingen bij de bouw en voorbereidende werkzaamheden, maar dankzij de gezamenlijke inspanning van een toegewijd team kunnen we nu met trots iedereen verwelkomen", zegt ontwikkelingsdirecteur Anssi Tamminen.

De constructie van de zogeheten gyro swing is 27 meter hoog. Tijdens het zwaaien, met een hoek van 120 graden, wordt de maximale hoogte bereikt. Een rit duurt zo'n twee minuten. Swingi is niet de hoogste attractie in het park. Dat is de 75 meter hoge vrijevaltoren Kingi, geopend in 2014. Ook vrijevaltoren Raketti (60 meter) en uitkijktoren Panoraama (53 meter) zijn hoger.



Swingmuziek

Linnanmäki werkte in het verleden al meermaals samen met fabrikant Intamin. Het bedrijf uit Liechtenstein leverde in 2019 ook de 52 meter hoge achtbaan Taiga. De term Swingi is een knipoog naar de naam van het attractietype en swingmuziek. IMAscore uit Duitsland zorgde voor een bijpassende soundtrack.