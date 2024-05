Bellewaerde

Bellewaerde Park krijgt problemen niet onder controle: Amazonia blijft dicht

Het is Bellewaerde Park nog niet gelukt om een oplossing te vinden voor de problemen bij de nieuwe waterattractie Amazonia. De sluiting van de waterbaan is opnieuw met enkele dagen verlengd. Op de Bellewaerde-site stond tot vandaag dat Amazonia tot en met vrijdag 10 mei buiten gebruik zou zijn.

Nu valt er te lezen dat de attractie tot en met zondag 12 mei niet zal functioneren. De boodschap is alleen te vinden op de attractiepagina van Amazonia; de sluiting wordt niet vermeld op de homepage, de openingskalender en de pagina met alle nieuwigheden in seizoen 2024.

Ook in de ticketshop en in de officiële Bellewaerde-app zwijgt men de problemen bij Amazonia dood. Via social media heeft het familiepretpark in Ieper er eveneens niet over gecommuniceerd. De attractie van fabrikant Intamin is inmiddels al tien dagen dicht.



Stootkussens

Sindsdien wordt gewerkt op de enorme schans waar boten overheen glijden. Daar volgen vaartuigen kennelijk niet de goede curve. Nadat eerder al een langwerpige afscheiding met houten planken verscheen, haalden technici gisteren stootkussens tevoorschijn.