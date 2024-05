Legoland Billund Resort

Legoland opent bloemenwinkel met Lego-bloemen

Het Deense attractiepark Legoland opent 's werelds eerste Lego-bloemenwinkel. In de shop Florist kunnen bezoekers vanaf vandaag zelf een boeket samenstellen bestaand uit Lego-steentjes. Daarvoor zijn 25 unieke Lego-elementen beschikbaar.

Het concept heet Pick and Build. Men biedt ook bestaande Lego-bloemensets aan. "De kleurrijke winkel ademt de sfeer van de zomer", zegt Legoland-merchandisedirecteur Niels Birkelund Hansen. "Het onderscheidt zich van onze andere winkels."

Florist werd gerealiseerd op de oude plek van de winkel Name On It, onderdeel van Legoredo Town. Dat concept verhuisde naar parkdeel Knights Kingdom.