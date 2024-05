Parc Astérix Paris

Parc Astérix houdt boottocht al weken gesloten

Een klassieke attractie in Parc Astérix is al enkele weken niet toegankelijk. Het Franse pretpark houdt de boottocht Epidemaïs Croisière dicht. Op een klapbord bij de afgesloten ingang wordt melding gemaakt van "technische redenen".

Epidemaïs Croisière stamt uit 1989, het openingsjaar van Parc Astérix. Tot 1999 heette de attractie La Balade d'Astérix. Bezoekers varen langs verschillende scènes met figuren uit de stripverhalen van Asterix en Obelix. De laatste grote renovatie vond plaats in 2010.

De vaartocht is te vinden bij het Gallische dorpje in parkdeel Bienvenue chez les Gaulois. Het waterpeil is gedaald. De boten, die normaal gesproken onder water bevestigd zijn aan een kabel, liggen nu bij elkaar tegen de kant aan. Woordvoerders van Parc Astérix zijn niet bereikbaar voor commentaar.