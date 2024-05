Efteling

Foto's: Efteling-watershow Aquanura gaat gewoon door ondanks bouwwerkzaamheden

Hoewel de Aquanura-vijver in de Efteling momenteel een bouwput is, gaat de bekende fonteinenshow gewoon door. Vanwege tv-opnames voor Te Land, Ter Zee En In De Lucht werd een groot deel van de waterplas leeggepompt. Bezoekers kijken momenteel tegen zand, vijverfolie, bouwmaterialen, buizen, waterputten en afval aan.

Toch kiest de Efteling ervoor om Aquanura dagelijks op te voeren. In de vijverbak in het midden van de Vonderplas staat namelijk nog wel water. Het zorgt niet bepaald voor een fraaie aanblik. Het Efteling-management heeft echter liever een waterspektakel in een bouwput dan helemaal geen show.

Het attractiepark gaat behoorlijk ver om het tv-programma van RTL 4 te faciliteren. Men hoopt dat de uitzendingen goede reclame zullen zijn voor de Efteling. Er worden eind deze maand en begin juni in totaal vier afleveringen opgenomen, gepresenteerd door Ruben Nicolai en Gerard Joling.



Tunnel

Het ingangsgebied van de Efteling was al niet om over naar huis te schrijven. De parkeerplaats ligt al maanden overhoop vanwege de aanleg van een tunnel. Naast entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen staan bouwschuttingen omdat daar het Efteling Grand Hotel verrijst.