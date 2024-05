Efteling

Betonblokken met tijdelijke verlichting in de Efteling vanwege onderhoud

Efteling-bezoekers komen op meerdere plekken in het park tijdelijke verlichting tegen. Langs paden in de gebieden Reizenrijk en Anderrijk zijn opvallende grijze betonblokken neergezet met houten palen erin. Daar werd prikkabel tussen gespannen.

Ook zijn er verschillende extra lichtmasten neergezet. De extra verlichting hangt samen met een ingrijpend onderhoudsproject, zo meldt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. De komende periode knapt men de lantaarnpalen langs de route op.

Om te voorkomen dat het te donker wordt, was er vervanging nodig. Op dit moment gaat de zon rond 21.30 uur onder. De Efteling is de komende weken echter open tot maximaal 20.00 uur. Waarschijnlijk gaat de klus dus nog wel even duren. Vanaf eind juni sluit het park dagelijks om 21.00 of 22.00 uur.