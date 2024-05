Bellewaerde

Video: is dit de oplossing voor de problemen bij waterattractie Amazonia in Bellewaerde?

Bellewaerde Park zit in zijn maag met de nieuwe waterbaan Amazonia. De 14 miljoen euro kostende waterattractie is al een week gesloten. Amazonia maakt gebruik van veel geavanceerde technische installaties, maar die lijken prima te functioneren. Het pijnpunt bevindt zich ogenschijnlijk bij de grote halfpipe, tegen het einde van het parcours.

Boten glijden schijnbaar niet altijd op de goede manier naar beneden. Om de glijrichting bij te kunnen sturen, is op de metershoge schans afgelopen week een afscheiding met houten planken geïnstalleerd. De attractie wordt tot nu toe dagelijks intensief getest.

Omstanders kunnen zien hoe boten soms tegen de balken aan botsen. Dat gaat gepaard met een knal. Het is de vraag hoe veilig de aanpassing is: passagiers zullen een harde klap krijgen door de botsing. Of het inderdaad de oplossing is, zal later moeten blijken.



Uitgesteld

Amazonia is een prototype van attractiebouwer Intamin uit Liechtenstein. Op dit moment communiceert Bellewaerde dat de publiekstrekker weer opengaat op zaterdag 11 mei. Dat geeft echter geen garanties: de geplande heropening moest al meermaals uitgesteld worden.