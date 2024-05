Efteling

Video: Efteling viert Songfestival-feestje in Carnaval Festival: 'Europapa-ta-tataa!'

De Efteling heeft op geheel eigen wijze ingespeeld op het Eurovisiesongfestival. Vanavond wordt Nederland in de tweede halve finale vertegenwoordigd door Joost Klein, met zijn hit Europapa. Om de zanger een hart onder de riem te steken, werd een feestelijke video opgenomen in Carnaval Festival.

Een toepasselijke plek, want de attractie toont hoe er in allerlei verschillende landen feest gevierd wordt. In het filmpje, dat verscheen op Instagram en TikTok, komen naast feestende Efteling-medewerkers ook enkele entertainers in Carnaval Festival-pakken voorbij. Personeelsleden dragen borden met "douze points" en "twelve points" erop.

Speciaal voor de gelegenheid kreeg één van de figuren in de Hollandse scène het welbekende blauwe pak van Klein aan, met enorme schouderpunten. Die aanpassing is inmiddels alweer teruggedraaid: wie vandaag in de Efteling is, ziet gewoon het normale personage.



Blauw hartje

"Veel succes Joost Klein, op het Carnaval Songfestival!", schreef de Efteling erbij. "Europapa-ta-tataa!" De zanger heeft de beelden inmiddels gezien. Hij reageerde op Instagram met een emoji van een blauw hartje. Op TikTok liet concurrent Europa-Park van zich horen. "Europapa(rk) duimt mee voor Joost", klinkt het vanuit het Zuid-Duitse attractiepark.