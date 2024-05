Attractiepark Toverland

Bekende pretparkfans komen 9 juni naar YouTube-dag in Toverland

Toverland heeft enkele bekendheden uit de pretparkwereld uitgenodigd voor een speciale YouTube-dag. Tijdens het evenement YoutubersxToverland op zondag 9 juni zijn verschillende vloggers en influencers te gast in het attractiepark. 's Ochtends krijgen bezoekers ook de kans om hun pretparkhelden tegen het lijf te lopen.

Het gaat om creatievelingen met eigen pretparkkanalen op YouTube, Instagram en TikTok: Efteling-vlogger Bart Baan, Fouad Mansveld van Thrillstastic, Vincent Bouritius van DavincstyleGames, Hessel Broekhuis van HessTag en Myrthe Veth en Emile Vierus van de talkshow Themepark Late Night.

Ze krijgen op 9 juni hun eigen Theme Park Fan Corner toegewezen. De videomakers verschijnen op het strand naast horecapunt Solaris, gelegen in entreegebied Port Laguna.



Sterre Koning

In de rest van het park maken onder andere Emma Keuven, Steven Kazàn, Sam Kierkels en Sterre Koning hun opwachting. Alle activiteiten zijn inbegrepen bij een regulier entreebewijs of abonnement.