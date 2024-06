Attractiepark Toverland

Toverland serveert aankomend weekend speciale Frikandonut

In Toverland is komend weekend een bijzondere lekkernij verkrijgbaar. Tijdens een YouTube-evenement op zondag 9 juni serveert het Limburgse attractiepark op verschillende plekken de Frikandonut Speciaal: een frikandel speciaal geserveerd op een geglazuurde donut, voor 7,25 euro.

Toverland ontwikkelde de snack in samenwerking met influencer Terrie Eisinger. Zij staat op TikTok bekend als de Frikandellenkoningin, dankzij video's waarin ze frikandellen in allerlei soorten en maten uitprobeert.

"Onze horeca-afdeling is op basis van de YouTube-video's van Terrieke op zoek gegaan naar een creatief concept dat we samen met haar konden presenteren aan onze gasten", zegt een voorlichtster erover. Zo ontstond de Frikandonut. "We hebben hem zelf stiekem al geproefd en we kunnen vast verklappen dat-ie erg lekker is."



Speciaalgarnering

Aan de geglazuurde donut voegt men reepjes frikandel, speciaalgarnering - ui, mayonaise en curry - en sla toe. "Het beste van twee werelden", staat op de Toverland-site. Wie het aandurft, kan terecht bij de horecalocaties Manaña, Katara Plaza en Smouldering Roast. Tussen 13.00 en 14.00 uur is de Brabantse TikTok-ster te ontmoeten bij Manaña in entreegebied Port Laguna.