Attractiepark Toverland

Ongeluk bij Toverland-show veroorzaakt door 'technisch mankement': 'We werken aan een oplossing'

De Toverland-show Aqua Bellatores wordt tot nader order niet vertoond na een merkwaardig ongeluk. Woensdag moesten drie acteurs naar het ziekenhuis worden gebracht. Door een enorme vloedgolf duikelden ze van het metershoge podium. Volgens een woordvoerder is inmiddels duidelijk wat de aanleiding is.

"We hebben de afgelopen dagen onderzoek gedaan naar de oorzaak. Dit betreft een technisch mankement. We werken aan een oplossing, zodat dit niet meer kan gebeuren." Naast het Noord-Limburgse attractiepark startte ook de Arbeidsinspectie een onderzoek.

De enorme golf is een showeffect: normaal gesproken worden verschillende bakken water één voor één over het decor uitgestort. Woensdag kwam plotseling al het water tegelijk naar beneden, meldden ooggetuigen.



Nazorg

Inmiddels onderschrijft Toverland dat de slachtoffers tijdens het stromen van het water van het podium zijn gevallen. Vervolgens is de openluchtvoorstelling direct stilgelegd. "We betreuren natuurlijk dat het incident heeft plaatsgevonden." Men belooft dat er "nazorg en betrokkenheid" is voor de gewonden. Hoe het met het drietal gaat, zegt de woordvoerder niet.



Aqua Bellatores gaat sinds woensdagmiddag niet door. "Vandaag geen shows", staat op een bordje in entreegebied Port Laguna. Wanneer de productie terugkeert, is nog niet duidelijk. Het decor, dat bij het ongeluk beschadigd raakte, is inmiddels wel weer hersteld.



Watermagiërs

Aqua Bellatores ging vorig jaar in première. Toen was de voorstelling te zien van begin april tot eind augustus. Dit jaar zou de show dagelijks spelen van zaterdag 23 maart tot en met zondag 25 augustus. Het verhaal gaat over een dorpje dat aangevallen wordt door watermagiërs. Kwaadaardige zeerovers willen de macht grijpen over de magie.