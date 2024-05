Plopsa Resort Belgian Coast

Plopsaland De Panne stopt dit jaar met Halloween Scare Nights

In Plopsaland De Panne staan dit jaar geen Halloween Scare Nights op de planning. Het Vlaamse attractiepark stopt met de griezelige avondopenstellingen voor jongeren, bevestigt een woordvoerster van de Plopsa Group aan Looopings. In plaats daarvan is gekozen voor andersoortig entertainment.

De Halloween Scare Nights werden in 2018 geïntroduceerd om de concurrentie aan te kunnen gaan met parken als Walibi Belgium en Bobbejaanland. In het beginjaar telde het evenement twee spookhuizen: Freak Circus en Camping 't Zonnetje. Afgelopen najaar presenteerde Plopsaland drie spookhuizen en twee walkthroughs: Mad Rat, Krampus, CandyStein, Scarecrow en Skrämma.

In 2024 is de tijd van bloedstollende halloween-avonden echter voorbij. De bijgewerkte openingskalender verraadt dat Plopsaland tijdens de herfstvakantie en in de weekenden in oktober en november steeds geopend zal zijn van 10.00 tot 19.00 uur. Eerder werd gecommuniceerd dat de poorten op vier zaterdagen en donderdag 31 oktober pas zouden sluiten om 22.00 uur.



Holiday Park

De nieuwe Plopsa-directie is het "concept rond Halloween opnieuw aan het bekijken", meldt de voorlichtster. "Dit jaar zullen er geen Scare Nights zijn. Vanuit het oogpunt van evenementen zal er iets anders in de plaats komen." In het Duitse zusterpark Holiday Park blijven de halloween-avonden vooralsnog wel bestaan. Daar heet het initiatief Halloween Fright Nights.