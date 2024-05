Landgoed Nienoord

Pretpark in Groningen vandaag weer open na grote brand

Het Groningse Familiepark Nienoord heeft goed nieuws. Na een grote brand op maandagavond gaan de poorten van het pretpark in het dorp Leek vandaag weer open, op tijd voor Hemelvaartsdag. Een afgebrande speelhal en enkele omliggende speeltoestellen zijn afgezet met hekken.

"Dit is slechts een klein deel van ons park, waardoor er nog heel veel speelruimte geopend is en de attracties - trein, paardenbaan, tractorbaan - gewoon open zijn", belooft Familiepark Nienoord in een bericht op Facebook. Ook meerdere horecagelegenheden kunnen open.

Ondanks de hekken is het verwoeste speelparadijs op verschillende plekken zichtbaar voor publiek. "Dit kan natuurlijk indruk, maken op vooral onze kleine bezoekers", zo waarschuwt het management. Er werd een nieuwe plattegrond gemaakt die aangeeft welk gedeelte niet toegankelijk is.



Schoenen

"Ondanks dat het park grondig is schoongemaakt, willen we u aanbevelen uw schoenen aan te houden tijdens uw bezoek." Vanwege het wegvallen van de speelhal werkt Familiepark Nienoord voorlopig met een aangepast tarief van 7,50 euro. Wie al kaartjes had gekocht, ontvangt ter compensatie een consumptiemunt.