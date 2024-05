Disneyland Paris

Disneyland Paris kondigt terugkeer van avondshow Disney Illuminations aan

Avondspektakel Disney Illuminations keert komende zomer terug in Disneyland Paris. Sinds april vorig jaar is dagelijks de oude voorstelling Disney Dreams te zien, afkomstig uit 2012. Na meer dan een jaar wordt Disney Illuminations weer van stal gehaald. Die show draaide al tussen 2017 en 2023.

"Geniet nog van deze spectaculaire avondshow tot en met 30 mei 2024", valt te lezen op de officiële Disneyland-website. "De magie gaat verder met de terugkeer van Disney Illuminations, deze avondshow is vanaf 31 mei 2024 dagelijks te zien."

Disney Illuminations stond tot nu toe in het teken van The Lion King, The Little Mermaid, Finding Nemo, Pirates of the Caribbean, Beauty and the Beast, Star Wars en Frozen. Over eventuele aanpassingen heeft Disney nog niets bekendgemaakt.



Experiment

In maart dit jaar werd Disney Dreams bij wijze van experiment twee keer per avond vertoond, waarvan één keer zonder het vuurwerk. Het is niet duidelijk of Disneyland van plan is om dat concept de komende maanden vaker te hanteren.