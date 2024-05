Bobbejaanland

Bobbejaanland deelt details over nieuwe duikshow The Lost Gold

De nieuwe duikshow van Bobbejaanland gaat The Lost Gold heten. Dat heeft het Vlaamse attractiepark vandaag bekendgemaakt. Van zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september kunnen bezoekers drie keer per dag kijken naar een voorstelling op een bijzondere locatie.

Op de grote waterplas in het midden van het park wordt een drijvend theater gerealiseerd. Het decor én de tribune voor zo'n vijfhonderd personen komen op het water te liggen. Men installeert geen speciaal bassin: de stuntmensen duiken rechtstreeks de vijver in.

"Ter voorbereiding werd de vijver deze week grondig gecontroleerd en goedgekeurd door een team professionele duikers", aldus Bobbejaanland. Het was al langer de wens om het water "opnieuw actief bij het park te betrekken", vertelt een woordvoerster. In het verleden konden bezoekers in het meer zwemmen en varen. Sinds 1999 dient de vijver slechts als decorstuk.



Terra Magma

The Lost Gold gaat over de geheime schat van themagebied Mystery Bay, waar onder andere waterbaan Terra Magma ligt. Die schat blijkt te liggen op de bodem van de vijver. "Komisch avonturier Skizzo is vastberaden om de schat te bergen", luidt de beschrijving.



Bobbejaanland spreekt over "een humoristisch waterspektakel voor alle leeftijden", met "duizelingwekkende duiken en hilarische wendingen". De ingang van het drijvend theater komt te liggen in Adventure Valley, het parkdeel van bijvoorbeeld spinning coaster Naga Bay en het Reuzenrad.