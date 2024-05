Attractiepark Toverland

Ongeluk tijdens stuntshow Toverland: drie acteurs naar het ziekenhuis

Drie acteurs van een stuntvoorstelling in Toverland zijn naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk. Tijdens openluchtshow Aqua Bellatores kwamen de personen ten val. Ooggetuigen melden aan Looopings dat ze van het podium vielen door een enorme vloedgolf aan water.

Normaal gesproken worden tijdens de show verschillende bakken water over het decor uitgestort. Dat effect vormt de finale van de voorstelling. Vermoedelijk viel dit keer per ongeluk al het water tegelijk naar beneden. Het zorgde voor zo'n klap dat het decor beschadigd raakte en de acteurs een metersdiepe val maakten.

Het ongeval vond plaats tijdens de voorstelling van 13.00 uur. Aqua Bellatores is de rest van de dag niet meer doorgegaan. Een woordvoerder bevestigt dat er een incident heeft plaatsgevonden. Drie acteurs kregen volgens hem "medische zorg ter plaatse". "Vervolgens zijn ze zonder spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht." Toverland weet nog niet wanneer de show weer opgevoerd kan worden.



80.000 liter

Aqua Bellatores ging in 2023 in première. Dit jaar voegde men een 65 meter lange zipline toe. Het decor, bestaand uit kleurrijke havenhuisjes, werd gebouwd door het Brabantse bedrijf Create. Onder het podium staat een bassin van 80.000 liter water. De showtechniek wordt aangestuurd vanaf het balkon boven horecalocatie Mañana.



Create-directeur Bjorn Berkers vertelde vorig jaar nog in de Looopings Podcast dat het spannend was of de constructie de hoeveelheid water aan zou kunnen. "We hebben in de testfase een aantal filmpjes gezien, toen gooiden ze alle bakken tegelijk naar beneden", zei hij.



Tsunami

"Dan komt er letterlijk een tsunami aan water naar beneden. Dan denk je: als dit maar heel blijft..." Uiteindelijk is besloten om de bakken gefaseerd om te kieperen. "Als alle bakken tegelijk naar beneden gaan, dan breekt volgens mij alles doormidden. Maar zoals het nu ingezet wordt, is het meer dan stevig genoeg."