London Eye

Reuzenrad London Eye mag permanent blijven staan

De toekomst van het iconische reuzenrad London Eye is veiliggesteld. Tot nu toe had exploitant Merlin Entertainments toestemming om de toeristische trekpleister te laten staan tot en met 2028. Nu heeft de lokale overheid besloten dat de attractie een permanent onderdeel wordt van de skyline in de Britse hoofdstad.

Raadsleden stemden vandaag unaniem voor het behouden van het 135 meter hoge rad, ook na 2028. De voorwaarden blijven ongewijzigd. Merlin moet bijvoorbeeld 1 procent van de jaaromzet van de attractie investeren in het onderhouden van de constructie en de openbare ruimte eromheen.

Merlin Entertainments zegt verheugd te zijn met het nieuws. Directeur Scott O'Neil noemt het "een mijlpaal voor een historische attractie". "Het is onmogelijk om de skyline van Londen voor te stellen zonder de iconische structuur van de London Eye. Nu de toekomst op de lange termijn verzekerd is, zullen we blijven investeren en de aanwezigheid van Merlin in deze geweldige stad blijven uitbreiden."



Theems

De London Eye, geopend in 2000, ligt aan de zuidelijke oever van de Theems. Het 32 gondels tellende rad draait zo langzaam dat de constructie voor het in- en uitstappen niet stilgezet hoeft te worden. Een rit duurt ongeveer een half uur. Op een steenworp afstand liggen drie andere Merlin-attracties: Shrek's Adventure, Sea Life en The London Dungeon.