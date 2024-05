Dolfinarium

Foto's: protestmars door Harderwijk uit onvrede over Dolfinarium

Dierenactivisten hebben zaterdagmiddag een protestmars gelopen door Harderwijk. Daarmee werd gedemonstreerd tegen het Dolfinarium. Het gebeurt vaker dat demonstranten bij de ingang van het Gelderse dierenpark staan. Dit keer liepen ze een route door de stad, van het centraal station naar het Dolfinarium.

Op het initiatief kwamen volgens de organisatie ongeveer honderd personen af. "Ondanks dat er veel andere events waren in het land", laat woordvoerder Raymond Olivers aan Looopings weten. "Daar zijn we, voor een eerste protestmars, ontzettend tevreden mee."

Voor de mars werkten verschillende clubs samen: Bite Back Nederland, Animal Rights, Animal Save Nederland, Animal Rebellion, Vegan Student Association en de Partij voor de Dieren Gelderland. Zij vinden dat het Dolfinarium, waar dieren trucjes doen in voorstellingen, niet meer van deze tijd is.



Europese richtlijnen

"Op dit moment voldoet het Dolfinarium niet eens aan de Europese richtlijnen voor het houden van bepaalde diersoorten", weet Olivers. "Het is onmogelijk voor het park om in de natuurlijke behoeften van de dieren te voorzien, iets dat steeds meer biologen en wetenschappers onderschrijven."



Men hoopt het publiek en de politiek ervan te overtuigen dat de poorten beter kunnen sluiten. "Hoe vaak moeten we nog aantonen dat het Dolfinarium keer op keer de dieren inzet als clowns en de regels overtreedt?" Men zorgde ook voor verschillende sprekers, waaronder Hester Bartels van de Free Morgan Foundation en schrijver Irwan Droog.



Aspro Parks

Zaterdag 11 mei was een internationale protestdag tegen dolfinaria, onder de noemer Empty the Tanks. Zo werd er ook actiegevoerd bij Boudewijn Seapark in België. Die locatie is - net als het Dolfinarium in Harderwijk - eigendom van de Spaanse onderneming Aspro Parks.