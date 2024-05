Attractiepark Toverland

Lauwe reacties op deelnemers YouTube-dag Toverland: 'Wie zijn dit?'

Toverland heeft bekendgemaakt wie aanwezig zal zijn tijdens een speciale YouTube-dag op zondag 9 juni. De aanwezige bekendheden doen echter niet bij iedereen een belletje rinkelen. Op de Facebook-pagina van het Limburgse attractiepark wordt lauwtjes gereageerd op de line-up van YoutubersxToverland.

De grootste namen zijn dit keer Emma Keuven, Steven Kazàn en Sterre Koning. Opvallend genoeg zijn zij, ondanks de naam van het evenement, nauwelijks actief op YouTube. Goochelaar Kazàn heeft al drie maanden geen video geüpload. Vlogger Keuven was vier maanden geleden voor het laatst actief. Zangeres Koning liet al bijna een half jaar niets van zich horen op YouTube.

"Geen idee wie dat zijn", reageert Maartje Stevens op Facebook. "Dus wij slaan over." Ivonne Peeters sluit zich daarbij aan. "Ik ken er ook niemand van." Kyra Westerkamp: "Valt tegen hoor, dit keer..." Renee Sackers ziet naar eigen zeggen geen interessante personen. "Niks bijzonders", concludeert Marianne Teunissen.



Teleurstelling

Deshny Reepnav gaat nog een stap verder. "Wat een flop", sneert zij. "Wie zijn dit?", wil Sophie van Oers weten. "Ken ze niet", schrijft Bianca Kollee. Linda Slats heeft weleens gehoord van Steven Kazàn. "En voor de rest ook niemand. Ik sla ook even over dit jaar." Karin Janssen: Is dit even een teleurstelling."



Vorig jaar verwelkomde Toverland nog onder meer Dylan Haegens en zijn team, Giel de Winter en Stefan Jurriens van StukTV en Kelvin Boerma - beter bekend als Kalvijn - met Nina Warink. "Ook niet meer wat het geweest is, of wel?", verzucht Anita Pruijmboom bij het zien van de gastenlijst van de aankomende editie. Linda Danisha: "Niet de moeite waard."



Avalon

YoutubersxToverland vindt in 2024 voor de vierde keer plaats. Naast Keuven, Kazàn en Koning komen ook Anique Dreamon, Jesse van Wieren, Sam Kierkels, Fay Veldhof en Jaydee Cayenn langs. Het park gaat open van 10.00 tot 18.00 uur. In tegenstelling tot voorheen wordt het hoofdpodium niet opgebouwd in entreegebied Port Laguna, maar in themadeel Avalon.