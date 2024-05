Walibi Belgium

Kind (3) overleden na ongeval op parkeerplaats Walibi Belgium

Op de parkeerplaats van Walibi Belgium is dinsdagmiddag een 3-jarig kind aangereden door een auto. Het slachtoffer overleefde het ongeluk niet. Hij stierf bij aankomst in het ziekenhuis, meldt justitie in Waals-Brabant.

De peuter liep rond 17.20 uur over het parkeerterrein samen met zijn gezinsleden; zijn ouders en zijn 11-jarige broer. Daar werd hij plotseling geraakt door een wagen. Bij de 41-jarige bestuurder uit de Waalse provincie Namen is een alcoholtest gedaan. Het resultaat was negatief.

Het gezin is afkomstig uit La Bruyère, een gemeente in Namen. Het Openbaar Ministerie heeft een juridisch deskundige en een forensisch arts ingeschakeld. Walibi was dinsdag geopend tot 18.00 uur.