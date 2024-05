Efteling

Efteling-manager toont inspiratiebron voor Jokie-winkel: kunstwerken gebaseerd op kindermisbruik

De Efteling heeft zich voor het inrichten van de winkel bij Carnaval Festival laten inspireren door controversiële kunstwerken. Aan souvenirwinkel Jokies Wereld werden onlangs witte paspoppen met gekleurde stippen toegevoegd, een creatie van merchandisemanager Tamarah Sikorski. Op LinkedIn en Instagram meldt ze trots waar ze de inspiratie vandaan haalde.

Sikorski kopieerde het werk van de Japanse kunstenares Yayoi Kusama, die bekendstaat om kunstwerken met polkadots. Haar installaties en sculpturale werken zijn gebaseerd op haar herinneringen aan kindermisbruik, repressie en trauma, plus haar voortdurende ervaringen met psychische stoornissen en seksuele angst.

Geen vrolijke thema's dus voor een winkel met kleurrijke kinderspullen. Toch besloot Efteling-manager Sikorski er openlijk voor uit te komen dat ze de Kusama-stijl naar de Efteling heeft gehaald. "Inspiratie, inspiratie, inspiratie, maar maak het Eftelings!", schrijft ze bij afbeeldingen van het werk dat ze na-aapte.



Boodschap

Een woordvoerder van de Efteling laat in een reactie weten dat "diverse afdelingen" zich regelmatig laten inspireren door "kunst, gebouwen, et cetera". "Uiteraard gaat het hierbij niet om de boodschap van dit kunstproject, maar om de stijl." Sikorski was eerder verantwoordelijk voor Blond-stickers in de etalages van een sprookjeswinkel. Die zijn na felle kritiek verwijderd.