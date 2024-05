Bellewaerde

Problemen bij nieuwe waterattractie Bellewaerde houden aan: sluiting verlengd

De problemen bij de nieuwe waterattractie van Bellewaerde Park zijn nog niet opgelost. Afgelopen week moest het Belgische pretpark de waterbaan Amazonia noodgedwongen sluiten vanwege technische complicaties. Een woordvoerder kondigde aan dat de publiekstrekker tot en met zondag 5 mei buiten gebruik zou blijven.

Deze week verlengde Bellewaerde de sluiting onverwachts tot en met woensdag 8 mei. Inmiddels is duidelijk dat ook een heropening op donderdag niet gehaald kan worden. "Amazonia is tot en met vrijdag 10 mei 2024 gesloten", staat nu op de attractiepagina op de website van het familiepark in Ieper.

Het gemak waarmee Bellewaerde de heropening blijft uitstellen, zonder verdere uitleg of communicatie, doet vermoeden dat er nog geen oplossing in zicht is. Een woordvoerder sprak in gesprek met Looopings eerder over "kinderziektes". Amazonia is een prototype van 14 miljoen euro, gebouwd door de firma Intamin.



Afscheiding

Sinds de opening op 20 april geldt per boot een maximumgewicht van 420 kilo. Mogelijk is dat een tijdelijke maatregel. De afgelopen dagen werd een opvallende aanpassing doorgevoerd bij de metershoge schans in de baan. Op de halfpipe verscheen een stalen afscheiding, bedoeld om invloed uit te oefenen op de manier waarop de boten naar beneden glijden.