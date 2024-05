Avonturenpark Hellendoorn

Nostalgisch moment in Avonturenpark Hellendoorn: oud personage keert terug

Avonturenpark Hellendoorn heeft een oud personage teruggebracht. Voorheen werd de interactieve darkride Discovery Club bewoond door de verstrooide Professor NulNix. Hij liet zich de afgelopen jaren niet zien, maar vandaag dook het karakter plotseling weer op in het Overijsselse pretpark.

De professor speelt een rol in een nieuwe YouTube-serie van Hellendoorn, die binnenkort verschijnt. Vandaag vonden opnames plaats. Ter gelegenheid daarvan liep het personage ook rond om met bezoekers op de foto te gaan. "Professor NulNix is terug van zijn wereldreizen en weer terug bij de Discovery Club", zegt het Avonturenpark er zelf over.

De aankomende serie draait om ontdekkingsreiziger Roger, die met verschillende bekende Hellendoorn-figuren op avontuur gaat. Het is niet de eerste keer dat NulNix een rentree maakt: in 2020 kwam hij al voorbij in de openluchtvoorstelling Het Experiment, een zomershow tijdens de coronacrisis.



Voorshow

Discovery Club opende in 1999 als Chateau Christal. Tot 2006 keken bezoekers naar een voorshow met de professor. Volgens het verhaal zijn de voorwerpen in zijn landhuis door een mislukt experiment tot leven gekomen. Bezoekers krijgen de opdracht om NulNix te helpen door met een laserpistool op de decors te schieten.