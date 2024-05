Landgoed Nienoord

Brand uitgebroken in Gronings pretpark: 'Enorm geschokt'

Een pretpark in Groningen is maandagavond getroffen door een grote brand. De binnenspeeltuin van Familiepark Nienoord werd verwoest door een vuurzee. Het overdekte Nienoord Speelparadijs moet als verloren worden beschouwd. Volgens de politie is de brand waarschijnlijk aangestoken. Men heeft een minderjarige jongen aangehouden.

In het pand waren naast speelelementen ook een skelterbaan, een restaurant en het station van een helikopterbaan gevestigd. Vanwege de brand blijft het park in ieder geval tot en met woensdag 8 mei gesloten. "We zijn enorm geschokt!", valt te lezen in een Facebook-bericht.

Familiepark Nienoord, onderdeel van Landgoed Nienoord, ligt in het dorp Leek. Naast speeltoestellen, een miniatuurwereld en waterglijbanen zijn er enkele mechanische attracties te vinden: een paardenbaan, een tractorbaan en treintjes. Algemeen directeur is Harold de Vries, die eerder werkzaam was voor onder meer Plopsa Indoor Coevorden en Dinoland.