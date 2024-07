Looopings

Veertien jaar Looopings: veertien gratis souvenirs in de webshop

Looopings staat aan de vooravond van een jubileum: op woensdag 10 juli 2024 bestaat de website precies veertien jaar. Ter gelegenheid van die verjaardag delen we in onze webshop op Pretparkwinkel.nl nu veertien souvenirs uit.

De eerste veertien bestellingen met een speciale actiecode worden automatisch aangevuld met een gratis metalen Looopings Keychain, zolang de voorraad strekt. Gebruik daarvoor bij het afrekenen de code 14JAARPRETPARKNIEUWS.

De actie geldt voor alle producten en bestellingen op Pretparkwinkel.nl, dus ook voor artikelen die niet gerelateerd zijn aan Looopings. In de shop zijn sinds deze week verschillende nieuwe pretpark- en kermispins te vinden. Er worden ook souvenirs aangeboden van enkele Nederlandse attractieparken.



T-shirt

Looopings lanceerde afgelopen maand het Doodle T-shirt, in de maten S, M, L en XL. In het speelse ontwerp komen allerlei herkenbare pretparkelementen samen. Eind vorig jaar kwam de Looopings Podcast-pin uit. Die is sinds kort in de aanbieding: een exemplaar kost nu 5,50 euro.



Het allereerste Looopings-nieuwsbericht verscheen op 10 juli 2010. In de loop der jaren groeide het initiatief uit tot de grootste en bekendste nieuwssite over Europese dagattracties van Nederland en België, met zo'n 1,5 miljoen unieke bezoekers per maand, ruim 77.000 Facebook-fans, bijna 29.000 Instagram-volgers, meer dan 16.000 X-volgers en ongeveer 215.000 YouTube-abonnees.