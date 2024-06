Looopings

Nieuw T-shirt voor pretparkfans: volop verwijzingen naar parken en attracties

Looopings brengt een nieuw T-shirt uit vol met knipogen naar pretparken en attracties. In het Looopings Doodle T-shirt komen allerlei elementen uit de pretparkwereld samen: van achtbanen tot hamburgers en van draken tot kastelen. Het shirt is vanaf vandaag verkrijgbaar via Pretparkwinkel.nl.

Met het speelse design brengt illustrator Vincent Keuchen een eerbetoon aan attractieparken. Hij zorgde voor een gedetailleerd ontwerp met talloze verwijzingen naar bekende bestemmingen en herkenbare pretparkpictogrammen. Samen vormen ze bovendien de drie o's van Looopings.

Het shirt - gemaakt van 100 procent biologisch katoen - kan voor 24,95 euro besteld worden op Pretparkwinkel.nl, in de maten S, M, L en XL. De levering vindt plaats binnen enkele dagen. Let op: de voorraad is beperkt.